Côte d’Ivoire: Empêché à Noé, l’ex député Gnangbo Kacou remet sa marche ce lundi à Treichville

L’ex député Gnangbo Kacou remet sa marche ce lundi à Treichville

«Longue marche du pardon pour la liberté Noé Abidjan » projetée par l’ex-député et candidat à la présidentielle 2015, Gnangbo Kacou avait été brutalement empêchée le 1er décembre 2017 à Noé à la frontière ivoiro-ghanéenne dans le sud-est du pays. Le député qui tient coûte que coûte à faire passer son message, a décidé de se remettre en selle, cette fois à Treichville, commune d’Abidjan.

Comme la première fois, il invite les journalistes à couvrir cette marche solitaire qui partira ce lundi matin de l’Etoile du sud, un célèbre bar qui a abrité le congrès constitutif du Pdci-Rda en avril 1946. Le point de départ est donc tout un symbole pour le marcheur qui estime que l’on n’avait pas compris son acte. Il avait affirmé devant la presse après l’échec du 1er décembre que son intention n’était pas de troubler l’ordre public mais de faire comprendre au chef de l’Etat qu’il était temps de libérer les prisonniers de la crise postélectorale. « Nous voulions demander pardon au président de la République de pouvoir ménager des conditions pour la libération des prisonniers. Je voulais faire 195 km à pieds on m’a fait faire 195 km en voiture. Je pense que le gouvernement ne m’a pas compris et je présente mes excuses au gouvernement. (…) Mais tant que les prisonniers resteront prisonniers et tant que leurs parents à l’extérieur resteront en exil, nous Ivoiriens, nous devons continuer à nous parler, à interpeller le chef de l’Etat pour dire que personne n’est contre lui, il est le président de tous les Ivoiriens », avait-il justifié sa marche.

Après avoir été conduit à son domicile abidjanais par la police, Il avait ce jour-là pris l’engagement de faire passer son message de pardon dans tous les lieux où se présenterait le chef de l’Etat, à la mosquée, à l’église ou au stade.

Pour ce lundi, il y a lieu de douter de la réussite de la marche solitaire avec la participation des journalistes. Après le conseil des ministres de mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement justifiait l’interdiction de la marche par le fait que Gnangbo Kacou y avait associé la presse. L’ex-député peut marcher de Noé à Korhogo s’il le désire, selon Bruno Koné qui donnait la position du gouvernement, mais sans les journalistes.

