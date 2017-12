Man: Attendu pour des routes, le PM botte en touche, annonce un nouveau CHR et l’électrification des villages

Le festival Tonkpi Nihidaley qui vise la promotion des arts et de la culture Dan demarré jeudi 7 pour se terminer mardi 12 décembre, a connu un cachet spécial ce samedi 9 décembre.

Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette première Edition de ce festival était présent dans la capitale du grand yacoubadougou paris ( Man).

L’hôte de marque était aussi porteurs de très bonnes nouvelles. Le chef du gouvernement ivoirien qui était accompagné d’une forte délégation ministérielle au nombre desquels le ministre Jeannot Ahoussou kouadio, les ministre Anne Desiré Ouloto, Koné Mariétou et Maurice K Bamdaman, s’est rejoui de la tenue de ce festival. Ce rendez-vous culturel qui selon lui est un creuset de développement d’une nation à travers le respect des générations, du droit d’aînesse, de dialogue et de jeu des alliances intercommunautaire. A ces valeurs d’ajoutent également le travail et le goût de l’effort. Répondant aux préoccupations des populations liées au développement,, le chef du gouvernement a annoncé la construction très bientôt d’un nouveau CHR avec des équipements modernes à Man. Aussi a t’il révélé que 252 villages de la région du Tonkpi seront très bientôt connectés au réseau électrique. Même si le premier ministre n’a pas donné de date quand ā la reconstruction des routes de la ville, il dira que ce projet qui tient à cœur aux populations des montagnes, est inscrit dans le programme du gouvernement. Ce qui va naturellement laisser la population sur sa faim et qui voudrait une date pour le démarrage des travaux.

Le festival Tonkpi Nihidaley a pour sa part tenu toutes ses promesses. En plus des danses, chants et autres parades de masques, un concours culinaire Dan, de beauté féminine dénommée Sunga. En plus de l’aspect festif et culturel du festival Tonkpi Nihidaley, des ateliers et colloques ont eu lieu et ont servi de tribune pour faire la promotion des richesses du Tonkpi dans le domaine de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat et du sous-sol.

Ces rencontres ont vu la participation du CEPICI, du CNRA et des opérateurs économiques dans l’agro-industrie venus d’Europe et de la chine

Doumbia Balla Moise (district des montagnes).

