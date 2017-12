Le maire Rdr de Tafiré, Charles Sanga invite les cadres à venir «investir chez vous, personne ne le fera à votre place»

Par Connectionivoirienne

Le maire de Tafiré et patron du journal ‘’Le Patriote’’ Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga a présenté dimanche à la mairie de Yopougon, le bilan à mi-parcours de sa gestion depuis 2013 qu’il gère la commune de Tafiré (Nord, région du Hambol).

Il a fait l’état des investissements faits pour transformer ce gros village sinistré par la longue crise ivoirienne en une ville moderne. Dans sa présentation par le moyen d’un PowerPoint, des réalisations achevées ou en cours et des maquettes ont été présentées. Un nouveau lotissement, un château d’eau, une gare routière d’un coût de 82 millions de FCFA, un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, une maison des retraités.

Le maire s’est également réjoui de l’obtention de 4 km de bitume pour sa commune dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale A3 Bouaké – Ferké dont le lancement a eu lieu le 11 novembre 2017.

Parlant aux cadres, il les a invités à l’aider dans son élan de développement. « Venons chez nous pour investir. Personne d’autre ne viendra développer chez nous à notre place. (…) Si vous avez des relations, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons preneurs. J’insiste pour que chacun puisse nous appuyer. On ne peut pas tout faire avec le budget communal. Nous avons une ville largement sous-équipée », a-t-il exhorté.

Dans les échanges, le capitaine à la retraite Coulibaly Brahima a dévoilé la division qui mine les cadres et les populations des sous-préfectures de Tafiré, Niendékaha et Badikaha. « Nous sommes divisés. Notre sœur Masogona lors de son investiture a demandé à Ahoussou Jeannot de réconcilier Tafiré. Mais ce n’est pas à lui de le faire, c’est à nous cadres et populations de le faire », a-t-il pris position.

Un autre intervenant, a craché aux yeux du maire qui vantait un bilan reluisant l’un des maux qui minent la commune, l’épineux problème de la gestion des ordures ménagères. Pour lui, le visiteur qui arrive à Tafiré est tout de suite frappé par les tas d’immondices à l’entrée de la ville.

Le maire a promis d’apporter des solutions à toutes les préoccupations soulevées tout en invitant cadres et ressortissants à prendre chacun sa part d’investissement dans la commune.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

Commentaires Facebook

Commentaires