Gnangbo Kacou à Ouattara : « Initiez le pardon national en Côte-d’Ivoire comme Houphouët»

L’ex député s’incline devant le monument au mort mais demande toujours la place de la république

Liberation des prisonniers politiques

Suite au refus de lui accorder la place de la République sise à Abidjan Plateau par la Mairie du Plateau, en vue de délivrer son message de pardon au Président Ouattara pour la libération des prisonniers politiques, le député Gnangbo Kacou était ce lundi 11 décembre 2017 à l’Etoile du Sud de Treichville où il a fait une déclaration avant d’aller s’incliner devant le monument aux morts au Plateau.

« Initiez le pardon national comme Houphouet en 1971. », tel est le message envoyé au Président Ouattara par Gnangbo Kacou, ex-député d’Adiaké, Assinie et Etuéboué. Dans son adresse, le candidat à la présidentielle 2015 a rappelé le contexte de l’affaire dite du complot du chat noir survenu en 1963 suite à laquelle le Président Houphouet-Boigny avait procédé à l’arrestation de plusieurs hommes politiques. Une année plus tard, il les libère et fait détruire la prison d’Assabou. En 1971, Houphouet initie le pardon national. C’est ce parallèle qu’établit Gnangbo Kacou pour demander au régime d’Abidjan, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et l’arrêt du procès Gbagbo en vue de faire table rase sur le passé et de tourner définitivement cette page triste de l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Puis Gnangbo Kacou s’est incliné devant la mémoire des personnes tombées lors de la crise postélectorale au monument aux morts sis à Abidjan-Plateau. Il envisage approcher le ministère de l’intérieur, comme exigé par la Mairie du Plateau, afin d’obtenir l’autorisation d’occuper la place de la République pour exprimer son message du pardon au chef de l’Etat. Message dont il attend toujours le retour.

CN, correspondance particulière

Commentaires Facebook

Commentaires