Marche annoncée le 17 juin en Côte d’Ivoire – Affi obtient le soutien de partis et d’associations d’agrobusiness

‘’La marche annoncée aura effectivement lieu’’, a martelé Pascal Affi N’guessan ce mercredi 14 juin 2017 en conférence de presse au siège de son parti à Attoban. Il avait à ses côtés ses alliés de l’Alliance des Forces Démocratiques (Afd). Mais dans l’élan de la manifestation programmée ce weekend, c’est avec joie qu’il a lui-même annoncé à la fin de son propos liminaire la présence dans la salle du président du Front national démocratique et réformiste (Fndr), le comptable Didier Brou et le président d’une association des souscripteurs de l’agrobusiness en lutte avec le pouvoir pour le remboursement de leurs capitaux investis dans des entreprises censées rentabiliser lesdits investissements depuis 2012.

Salvador Irié, au nom des souscripteurs qu’il représente s’est dit favorable à cette action initiée par Affi N’guessan. Il espère que cette marche dite citoyenne va faire bouger les lignes en leur faveur. « Nous avons marché le 3 janvier et le 2 février. Nous avons été gazés. C’est l’occasion de profiter pour manifester notre mécontentement. J’appelle tous les souscripteurs d’agrobusiness à participer à cette marche. Nous avons assez murmuré, sortons de nos salons pour dire non à cette souffrance et à la méchanceté. C’est notre argent qu’ils veulent nous prendre. Ce n’est plus une question de Rdr et de Fpi, venons à cette marche ! », a-t-il lancé.

Les souscripteurs de l’agrobusiness sont estimés à 36 mille, selon les chiffres du gouvernement, à plus de 66 mille, selon les associations de souscripteurs. Il y a un peu plus d’une semaine, le gouvernement avait rassuré les banques au terme d’un accord conclu avec l’administrateur séquestre. Depuis, les choses trainent et l’argent tarde à être versé. De quoi accentuer la colère des souscripteurs qui trouvent en la « marche de la colère » une sorte d’exutoire de leurs récriminations.

Didier Brou du Fndr a dit être d’accord avec les motivations de cette marche. « Il ne s’agit pas de l’intérêt d’un parti politique mais de l’intérêt des Ivoiriens. En tant que Fndr nous ne pouvons être en marge. C’est l’occasion pour nous d’être aux côtés des populations », lance-t-il.

Affi N’guessan a une fois de plus fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une action partisane mais d’une manifestation citoyenne qui donne le devoir à chaque ivoirien de dire qu’il n’est pas d’accord avec la gouvernance actuelle. Il a rassuré que toutes les démarches nécessaires ont été faites et qu’il n’attend plus que les forces de sécurité soient déployées pour la sécurisation et l’encadrement des manifestants aux premières heures de ce samedi.

